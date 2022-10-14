إجراء عمليات البيع بالمزاد الكترونيا.. قريبا

سيرخص للمديرية العامة للجمارك ببيع

السلع والبضائع المحجوزة بإستعمال كل الوسائل التي تضمن المنافسة، بما في ذلك البيع عن طريق الأظرفة المختومة أو البيع الالكتروني.

وبررت الحكومة هذا القرار المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2023، برغبتها في استحداث طرق أخرى للبيع تفاديا للصعوبات التي يواجهها قباض الجمارك عند تنظيم عمليات البيع بالمزاد العلني الشفوي.

وقد سجلت في أكثر من مناسبة شكاوى ونزاعات وتجاوزات بشأن عمليات البيع عن طريق المزايدة.

ويهدف قرار الحكومة الى مواكبة ومسايرة العصرنة من خلال استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في عمليات بيع البضائع.

إلى ذلك، سيكون بإمكان ادارة الجمارك أن تمنح رفع اليد على البضايع بعد انتهاء الآجال القانونية لمكوثها وبناء على طلب مالكها شريطة أن لا تكون البضائع هذه محل دعوى قضائية وأن لا يعيق منح رفع اليد مباشرة التحقيقات المخولة لمختلف مصالح الرقابة والتي أعلم بها قابض الجمارك وأن تدفع كل المصاريف المتحملة من طرف إدارة الجمارك.