إجراء فحص طبي لـ 19 شخصا بعد إحباط محاولتهم للهجرة غير الشرعية بحرا

خضع مساء اليوم الخميس 19 شخصا من بينهم طفلين و امرأة إلى الفحص الطبي بعد إحباط محاولتهم للهجرة غير الشرعية عبر البحر.

وأفادت مصالح الحماية المدنية للإذاعة الوطنية، أن طبيب الحماية المدنية قد عاين أفراد هذه المجموعة.

وتتراوح أعمارهم مابين سنة ونصف و39 سنة عقب إجلائهم من عرض البحر بسواحل سكيكدة إلى مقر قيادة حراس السواحل.

وأفاد ذات المصدر، أن كل أفراد هذه المجموعة ينحدرون من ولاية عنابة، وهم يتواجدون حاليا في صحة جيدة.

الإشارة، تعد هذه العملية “الثانية من نوعها” في ظرف 24 ساعة، بعدما عاين طبيب الحماية المدنية لولاية سكيكدة 17 شخصا.

بعدما تم إجلائهم من عرض البحر إلى الميناء القديم لسكيكدة وينحدرون من ولايات عنابة وسكيكدة وبسكرة وسرق اهراس.