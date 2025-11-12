إجراء فرض واحد في كل مادة..وعدم برمجتها في أسبوع مُغلق

أكّد المنشور الوزاري الخاص بالتقويم البيداغوجي في المراحل التعليمية الثلاث للسنة الدراسية 2026/2025، أن التلاميذ في التعليم المتوسط يجتازون فرض كتابي واحد محروس في كل مادة تعليمية وفي كل فصل دراسي.

كما شدّد المنشور على ضرورة تصحيح الفروض مع التلاميذ في القسم، مع وجوب الانتهاء من إجرائها وتصحيحها بأسبوع واحد. على الأقل قبل بدء الاختبارات الفصلية، مع التأكيد على عدم برمجة الفروض في أسبوع مغلق.

هذا وتضع إدارة المؤسسة بالتنسيق مع الأساتذة، رزنامة للفروض على أن لا يتعدى برمجة أكثر من فرضين في اليوم الواحد، مع تدوين علامات التقويم المستمر في دفتر المراسلة للتلميذ مرفقة بملاحظات نوعية، تمكن الأولياء من متابعة نتائج أبناءهم.

وبالنسبة للاختبارات، تجرى وفق الرزنامة المحددة مع ضرورة إعلام التلاميذ وأولياءهم بجدول سيرها، والسهر على توحيد مواضيع الاختبارات الفصلية لكل المواد التعليمية للمستوى الواحد في كل مؤسسة. من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ.

هذا ويرتكز تقويم نشاطات التلاميذ في مرحلة التعليم المتوسط داخل وخارج القسم في

الانضباط والمواظبة، الحضور. حسن السلوك، الالتزام بإحضار الأدوات المدرسية،

متابعة انجاز الأنشطة، الاستجوابات الشفوية والكتابية، الواجبات المنزلية، المشاريع البحثية.

كما يمنح الأستاذ للتلميذ علامة عددية في هذه النشاطات، مُرفقة بملاحظة نوعية تعبر عن النتائج الإيجابية. أو الصعوبات التي واجهها قصد معالجتها.

كما يمسك الأستاذ دفتر التقويم المستمر، لتوضيح وتبرير العلامات التي يمنحها للتلاميذ، كما يمكن العودة إليه عند الاقتضاء. ويراقبه كلا من مدير المؤسسة والمفتش.