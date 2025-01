إجراء قرعة “الشان” منتصف جانفي الجاري

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” يوم الأربعاء، الـ 15 جانفي الجاري، لإجراء قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحلين 2024، والمؤجلة إلى 2025.

وكشفت “الكاف” بأن قرعة “الشان” ستقام منتصف جانفي الجاري، بالعاصمة الكينية نيروبي، بداية من الساعة 18:00 بتوقيت الجزائر.

ويرتقب أن تقام النسخة القادمة لـ “الشان” ما بين الفاتح إلى 28 فيفري 2025، بكل من كينيا وتنزانيا واوغندا.

للإشارة فإن المنتخب الوطني، الذي سيغيب عن هذه الدورة، كان قد نشط نهائي النسخة الفارطة، التي جرت بالجزائر 2023. ووصفت بأفضل وأنجح المنافسة الخاصة باللاعبين المحليين تاريخيا. وخسر حينما “الخضر” النهائي بضربات الترجيح أمام السنغال. بعد انتهاء اللقاء على وقع التعادل السلبي.

