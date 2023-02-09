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الرياضة

إجراء قرعة كأس الجمهورية لفئة السيدات

بقلم عزيز طالبي
إجراء قرعة كأس الجمهورية لفئة السيدات
الفاف
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أعلنت الفاف اليوم في بيان لها، عن إجراء قرعة كأس الجمهورية  لفئة السيدات أكابر و تحت أقل من 20 و17 سنة. تحت إشراف لجنة التنظيم التابعة لها.

وأسفرت عن مباريات قوية بين الفرق التي تملك صورة جيّدة في البطولة النسوية. و بين فرق تريد البحث عن صنع المفاجأة.

وقالت الفاف أن الحفل أقيم بحضور رئيس اللجنة المنظمة وعضو المكتب الفيديرالي حفيظ فرجاني ونسيبة لغواتي عضو المكتب الفيدرالي. و رئيس لجنة  كرة القدم النسوية جماشي كاشي.

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