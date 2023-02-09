أعلنت الفاف اليوم في بيان لها، عن إجراء قرعة كأس الجمهورية لفئة السيدات أكابر و تحت أقل من 20 و17 سنة. تحت إشراف لجنة التنظيم التابعة لها.

وأسفرت عن مباريات قوية بين الفرق التي تملك صورة جيّدة في البطولة النسوية. و بين فرق تريد البحث عن صنع المفاجأة.

وقالت الفاف أن الحفل أقيم بحضور رئيس اللجنة المنظمة وعضو المكتب الفيديرالي حفيظ فرجاني ونسيبة لغواتي عضو المكتب الفيدرالي. و رئيس لجنة كرة القدم النسوية جماشي كاشي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption