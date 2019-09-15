إجراء مسابقة الدكتوراه بين 7 أكتوبر و8 نوفمبر

فيما سيكون الدخول الجامعي عبر كل الجامعات بداية من اليوم

انطلاق امتحانات السداسي الأول يوم 7 جانفي والسداسي الثاني يوم 30 ماي

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تاريخ إجراء مسابقة الدكتوراه عبر كل المؤسسات الجامعية المعنية بها.

حيث سيتم تنظيمها في الفترة الممتدة ما بين 8 أكتوبر و7 نوفمبر، فيما تم إعلان الدخول الجامعي الرسمي وبداية الدروس بداية من اليوم.

وأفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الرزنامة الخاصة بالدخول الجامعي 2019 – 2020، حيث إن

السداسي الأول سيكون بداية من اليوم، أي 15 سبتمبر، أما بداية الدروس بالنسبة للمؤسسات الجامعية المتأخرة فحددت بـ 2 أكتوبر.

وبالنسبة لبداية دروس السنة أولى ماستر حصة 80 ٪ فستكون بداية من 29 سبتمبر إلى غاية 20 أكتوبر كأقصى حدّ.

كما سيتم لا حقا الإعلان عن الجدول الزمني لمعالجة حصة 20 ٪. وبالنسبة لمسابقة الدكتوراه فستكون في الفترة

الممتدة من 8 أكتوبر إلى 7 نوفمبر، أما امتحانات السداسي الأول فستكون من 7 إلى 16 جانفي.

وبالنسبة لامتحانات السداسي الأول بالنسبة للمؤسسات الجامعية المتأخرة فسيكون من 18 جانفي إلى 1 فيفري،

أما مداولات السداسي الأول فستكون من 19 إلى 23 جانفي 2020، أما مداولات السداسي الأول بالنسبة

للجامعات المتأخرة فسيكون من 4 إلى 8 فيفري. وبالنسبة للامتحانات الاستدراكية الخاصة بالسداسي الأول فهي

تتم وفق الجدول الزمني الداخلي للمؤسسة الجامعية، أما بداية الدروس للسداسي الثاني فسيكون يوم 2 فيفري،

أما بداية الدروس بالنسبة للمؤسسات المتأخرة فسيكون يوم 16 فيفري.

كما تم برمجت امتحانات السداسي الثاني في الفترة الممتدة من 2 إلى 9 جوان، أما مداولات السداسي الثاني

فقد تم برمجتها من 13 إلى 17 جوان، وبالنسبة للمداولات السنوية فقد تم برمجتها من 28 إلى 1 جويلية.

من جهة أخرى، قررت وزارة التعليم العالي رفع عدد المناصب المفتوحة في التخصصات العلمية في عدد من

الجامعات، على غرار جامعة هواري بومدين بباب الزوار وجامعة «سعد دحلب» بالبليدة في التخصص

التكنولوجي، وكذا جامعة بومرداس وعدد من الجامعات الموزعة عبر التراب الوطني.

وجاء هذا لسد النقص الفادح في مناصب الأساتذة الذي تعرفه هذه التخصصات.

هذا وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أفرجت عن المناصب المفتوحة لمسابقة الدكتوراه هذه السنة

والمقدر بـ 5 آلاف منصب، موزعة عبر 48 جامعة و9 مراكز جامعية، إضافة إلى 12 مدرسة معنية بالمسابقة.

على أن يتم إجراء الاختبارات الكتابية شهر أكتوبر مع إعطاء الحرية لكل مؤسسة باختيار التاريخ المناسب، بشرط أن تكون في شهر واحد فقط.

وحسب المرسوم الوزاري الذي أرسلته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمؤسسات الجامعية المعنية بمسابقة

الدكتوراه، فإن المدير العام للتعليم والتكوين العاليين وكذا رؤساء مؤسسات التعليم العالي معنيان بالإشراف على

المسابقة، مع الحرص أن تكون مدة التكوين ثلاث سنوات فقط ابتداء من تاريخ أول تأهيل، مع مراعاة أحكام المادتين 3 و19 من القرار رقم 547 المؤرخ في 17 جويلية 2018.