إجراء 05 عمليات جراحية من طرف جمعية الصداقة الفرنسية الجزائرية بتلمسان

أُجريت 05 عمليات جراحية مستعصية بمستشفى الرمشي بتلمسان من طرف جمعية الصداقة الفرنسية الجزائرية.

حيث أكد أمين بوعياد، مختص في الجراحة بفرنسا، أنهم قدموا إلى الجزائر لمساعدة الأطباء الجزائريين لإجراء العمليات المستعصية.

وقال صلاح الدين كوريب طبيب مختص في الجراحة بمستشفى الرمشي، إن العمليات الجراحية تدخل في إطار الشراكة الجزائرية الفرنسية.

وتبادل العلم والمعرفة وتبادل الخبرات بين الفريقين، متمنيا أن تبقى المبادرات مستمرة لإعطاء خبرات كبيرة للفريق الطبي.

خاصة وأن العمليات الجراحية تمت في ظروف جد حسنة.