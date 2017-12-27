إجراء 15 ألف عملية جراحية خلال 2017 بمستشفيات البليدة

أخبار الجزائر
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إجراء 15 ألف عملية جراحية خلال 2017 بمستشفيات البليدة
بقلم أحمد مراح

بلغ عدد العمليات الجراحية التي أُجريت على مستوى المؤسسات الإستشفائية عبر إقليم ولاية البليدة قرابة 15 ألف منذ بداية العام الحالي.

وبحسب مدير الصحة لولاية البليدة، فإن معظم العمليات أجريت على مستوى مصالح المستشفى المركزي الجامعي “فرانتز فانون” بالبليدة.

تمثلت العمليات الجراحيةفي إجراء 54 عملية زرع للقرنية و 15 عملية  لزرع قوقعة الأذن و6 عمليات دقيقة لطب العضام.

خاصة ماتعلق بإعوجاج العمود الفقري إضافة الى عمليات زرع الكلى والأعضاء.

كما كشف مدير الصحة لذات الولاية،عن تجهيز عيادات وقطاعات صحية جديدة ستدخل حيز الخدمة في السنة المقبلة.

وذكر المسؤول عن قكاع الصحة بذات الولاية،أن معدل التغطية الصحية بالولاية يقدر بطبيب لكل من 800الف ساكن .

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