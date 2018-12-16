إجراء 200 عملية جراحية مجانية في بسكرة

تم الشروع، اليوم الأحد، في ولاية بسكرة، في إجراء عمليات طبية وجراحية لفائدة مرضى بالمجان من طرف أخصائيين.

ويندرج ذلك ضمن برنامج التوأمة بين مستشفيات الولايات الداخلية والمؤسسات الإستشفائية الجامعية.

ويتولى إجراء العمليات الجراحية المبرمجة أطقم طبية قدموا من مراكز إستشفائية جامعية من شمال الوطن إلى جانب أخصائيين من المؤسسات الصحية بالولاية.

وتم تقديم فحوصات طبية وعمليات جراحية لفائدة المرضى من أسر معوزة.

وترمي هذه المبادرة بالأساس إلى القيام بالعمليات الجراحية، التي تتطلب أطقم طبية متخصصة ومؤهلة، وكذا تقديم خدمات طبية نوعية لصالح المرضى.

وذلك لتفادي عناء تنقلهم إلى المراكز الإستشفائية، بشمال البلاد لتلقي العلاج وما قد ينجم عن ذلك من معاناة صحية وأعباء مالية.

للإشارة، فإن هذه المبادرة الطبية التضامنية التي يشرف عليها 36 بروفيسور، وطبيب مختص تستمر إلى غاية 20 ديسمبر الجاري.