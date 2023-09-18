إجعل طفلك يحب الدراسة بإتباع الأساليب التالية..

إنه موعد العودة للمدرسة، وكثيرا ما يلاحظ الآباء عدم حماسة أولادهم لهذا، فعقولهم لا تزال متعلقة بالإجازة، والعودة إلى تلم الالتزامات هاجس يقف بينهم وبين العودة بقوة، فكيف تحفز طفلك على الدراسة؟

إن العودة إلى أنشطتنا بعد فترة من الراحة والشعور باستنزاف كل الطاقة والتحفيز أمر يحدث للجميع وليس الأطفال فقط. لهذا فإن التعامل مع هذه الفئة يحتاج إلى إستراتيجية خاصة. حتى يكون عاما دراسيا موفق وناجح بامتياز، فلا تقلقوا وإليكم الإرشادات التالية:

التفكير في سلسلة من الأنشطة التي يمكنك تقديمها لطفلك قبل بدء المدرسة. وفي يوم البدء وخلال الأسابيع القليلة الأولى من المدرسة، كممارسة ألعاب سرعة العقل مثلا. أو تسجيل الطفل في المؤسسات التي تعطي دروس تدعيمية إن أمكن ذلك. أو أي نشاط يعيده إلى عادات التعلم.

لتحفيز طفلك على المذاكرة، تحتاج إلى إعداد مساحة له هادئة ومريحة تساعده على التركيز في الدراسة. وإذا أمكن أعطي له فرصة المشاركة في تزيينها وإضفاء لمسته الخاصة.

يُعتبر شراء اللوازم المدرسية وتجديدها أمرا ممتعًا للأطفال، خاصة إذا سمحت لهم باختيار دفاتر وأقلام وألوان حسب ذوقهم. فهذه الأنشطة عادة ستربط طفلك بالعودة إلى المدرسة والعمل المدرسي الذي ينتظره.

أكيد أن طفلك في العطلة المدرسية أمضى وقتا طويلا في الألعاب الإلكترونية. لهذا السبب، وقبل بدء العام الدراسي حاولوا أن تمنعوا عنهم هذه العادة. فمن الضروري التحكم في المسألة حتى نتمكن بعد ذلك من تقديم روتين العمل المدرسي.

أيقظ عادات المدرسة بسلاسة، وإعادة تنظيم روتين يسمح لكم بتحفيز أطفالكم على الدراسة. وحاولوا أو تفهموهم أن الدراسة هي مسؤوليتهم، لذا لا تأخذوا عنهم واجباتهم. بل مدوا لهم فقط يسد المساعدة والتوجيه بكل هدوء.

أعانكم الله ووفق فلذات أكبادنا ونفعهم بالعلم ونوَّر طريقهم لما فيه الصلاح لدينهم ودنياهم.