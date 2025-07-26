إجلاء أب وابنتيه علقوا على صخرة بحرية في تيبازة

تمكنت وحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية، السبت، من إجلاء أب وابنتيه كانوا عالقين على مستوى صخرة بحرية المسماة “ليزيلو”، تقع على بعد 700 متر شمال شرق ميناء تيبازة، بسبب تدهور وسوء الأحوال الجوية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني “في إطار المهام والجهود الإنسانية لوحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية. المتعلقة بإنقاذ الأرواح البشرية في البحر، وإثر تلقي المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بالجزائر بالناحية العسكرية الأولى. مساء يوم أمس 25 جويلية 2025 على الساعة 16سا10، لنداء استغاثة. ويتعلق الأمر بأب رفقة ابنتيه من جنسية جزائرية، كانوا عالقين على مستوى صخرة بحرية المسماة “ليزيلو”. تقع على بعد 700 متر شمال شرق ميناء تيبازة، بسبب تدهور وسوء الأحوال الجوية”.

كما أشار المصدر نفسه، أنه تم على الفور تفعيل عملية إنقاذ في البحر، بإقحام حوامة البحث والإنقاذ “AS-16”. التابعة للسرب 560 لحوامات البحث والإنقاذ، حيث تم إجلاء الأب وابنتيه نحو المؤسسة العمومية الاستشفائية بزرالدة.

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