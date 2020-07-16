إجلاء الجزائريين العالقين بالخارج بداية من الأسبوع المقبل

أسدى الوزير الاول عبد العزيز جراد اليوم الخميس لتعبئة الأسطول الجوي والبحري والمؤسسات الفندقية لإستقال المواطنين العالقين بالخارج.

ووفق بيان الوزارة الأولى فإن عملية الاجلاء سيتم الشروع فيها ابتداء من الأسبوع المقبل.

الوزير الاول أسدى تعليمات إلى كل من وزير الشؤون الخارجية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير النقل، ووزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي لتاطير العملية .

كما سيتم تجنيد ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية خلال كل أيام الأسبوع لتأطير هذه العملية ومساعدة الـمواطنين الـمعنيين إلى غاية عودتهم إلى البلاد.

بالإضافة إلى الـمؤسسات الفندقية التي سيتم استخدامها في هذا الإطار لفترة الحجر الصحي الوقائي لـمدة أربعة عشرة يومًا الـمطبق على الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم.

العملية، التي سيتم الشروع فيها ابتداء من الأسبوع القادم، ستعطي الأسبقية في الـمقام الأول للعائلات العالقة، علاوة على الأشخاص الذين تنقلوا لتلقي العلاج وكذا طلابنا في الخارج.

وسيتم إخطار المواطنين المسجلين في عملية الإجلاء عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة.