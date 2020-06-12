إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بالهند والمالديف عبر رحلتين جويتين يومي 18 و20 جوان

الوطني
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إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بالهند والمالديف عبر رحلتين جويتين يومي 18 و20 جوان
بقلم نسرين محفوف

أعلمت سفارة الجزائر بالهند، جميع المواطنين العالقين في الهند وجزر المالديف، عن تنظيم رحلتين تجاريتين للخطوط الجوية الجزائرية.

واوضح بيان السفارة، اليوم الجمعة، أن الرحلتين مؤجرة من طرف وكالة سياحية بالجزائر.

وستصل الرحلتان الجويتان لنيو دلهي يومي الـ 18 و20 جوان الجاري، لاجلاء رعايا هنود عالقين في الجزائر.

ولقد باشرت السفارة الاجراءات الضرورية لاشراك الجزائريين العالقين في الهند وجزر المالديف في هذه العملية التي سوف تخص كل الذين سجلوا انفسهم في المنصة الالكترونية التي فتحت من طرف وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية لهذا الغرض.

وستبلغ السفارة المواطنين المعنيين بكل الاجراءات في هذا الشأن في الوقت المناسب.


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