إجلاء الطلبة الجزائريين العالقين في المغرب عبر 3 رحلات جوية

خصصت الخطوط الجوية الجزائرية، رحلتين جويتين لإجلاء الطلبة العالقين في مطار الدار البيضاء بالمغرب، يومي 19 و21 جانفي الجاري.

وسيتمكن بهذا الطلبة الجزائريون الذين تنقلوا من كندا إلى المغرب، من العودة إلى أرض الوطن.

وأكدت سفارة الجزائر بالرباط، أن الجوية الجزائرية نظمت رحلتي إجلاء لفائدة الجزائريين العالقين، انطلاقا من مطار الدار البيضاء، أمس الثلاثاء.

وسيتم تنظيم رحلة ثالثة، يوم غد الخميس، لفائدة هؤلاء الطلبة العالقين في مطار دار البيضاء بالمغرب.

وأشارت السفارة، إلى أن بإمكان المعنيين، اقتناء تذاكر السفر،من مكتب الجوية الجزائرية بالدار البيضاء، أو على مستوى المطار يوم الرحلة.

واشترطت،السفارة احترام الإجراءات الخاصة بمكافحة كورونا، على غرار اختبارات الكشف عن الفيروس سلبية، لا تقل مدة صلاحيتها عن 72 ساعة.

للإشارة فإن الخطوط الجوية الجزائرية قد سبق واعلنت في بيان لها عن اجلاء كل الجزائريين العالقين بالخارج.