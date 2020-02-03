إجلاء الطلبة بالصين.. موريتانيا تعرب عن إمتنانها العميق للجمهورية الجزائرية

أعربت دولة موريتانيا عن إمتنانها العميق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إثر تكفلها بإجلاء الطلبة الموريتانيين المقيمين في إقليم “خوبي” بالصين.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج، في بيان لها نقلته وكالة موريتانية للأنباء، “عندما علم عن طريق السفارة في بكين، بأن هناك طائرة أرسلتها السلطات الجزائرية لإجلاء مواطنيها، أجرى فورا معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إتصالا هاتفيا مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم”.

وأضاف البيان “تقرر إثر الإتصال المذكور أن تتكفل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بإجلاء طلابنا في إقليم “خوبي” بالصين.

وأشار ذات البيان “قرر أربعة طلاب أن يغادروا ووهان وإثنان قررا البقاء هناك”.

وأضاف البيان “إن الوزارة تحرص على أن تعبر عن عميق امتنانها لأشقائنا في الجزائر، وأن تنوه بالتجاوب الكبير والتعاطي الإيجابي اللذين لقيتهما جهود سفارتنا في بيجيغ، في سعيها لإجلاء طلابنا”.