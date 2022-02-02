إجلاء العائلات المتضررة من إنفجار سطيف إلى بيت الشباب

أعلنت رئيسة دائرة عين ولمان في سطيف، عن تشكيل خلية أزمة للتكفل بضحايا إنفجار الغاز بسطيف والذي سبب أضرارا بـ5 منازل.

وحسب تصريح لرئيسة دائرة عين ولمان، لتلفزيون “النهار”، فقد تم ترحيل العائلات المتضررة إلى دار الشباب.

وحول أسباب هذا الحادث الأليم والذي تسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين، قالت ذات المسؤولة، إنه لم يعرف لغاية الساعة الأسباب الحقيقية للحادث.

وتأسفت رئيسة دائرة عين ولمان، حول تواجد مخزن العطور بمنطقة آهلة بالسكان، مشيرة إلى أنه يحتوى على مواد سريعة الإلتهاب.

وحول موعد الجنازة، كشفت ذات المسؤولة، أنه سيتم دفن جثامين الضحايا اليوم بعد صلاة العصر، ببلدية صالح باي.

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كما بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة ضحايا ضحايا إنفجار الغاز بعين ولمان في سطيف. والتي راح ضحيتها 8 أشخاص فيما اصيب 14 أخرين.

واسدى الرئيس تبون تعليمات للوزير الاول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان للتكفل الفوري بالمصابين.

وجاء في مضمون التعزية : “يتقدم رئيس الجمهورية بأصدق عبارات التعازي وأخلص المواساة لعائلات الضحايا ، متمنيّا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين”.

وخلف حادث إنفجار الغاز وفاة 8 أشخاص بينهم 3 أطفال، إلى جانب إصابة 14 آخرين. وذلك بالمكان المسمى تجزئة لعماشة بحي 583 مسكن في بلدية عين ولمان. كما تبع الإنفجار، إنتشار حريق إلى نحو 3 منازل مجاورة.

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