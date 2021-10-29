إجلاء المنتخب النسوي من السودان في هذا التاريخ !

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم سهرة اليوم الجمعة، عن موعد عودة المنتخب النسوي الوطني من السودان. كما نشر الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة. حيث كشف خلالها أن الوفد الجزائري سيعود إلى أرض الوطن غدا السبت.

وتوجه المنتخب النسوي إلى السودان الجمعة الماضي، لكنه لم يستطع مواجهة مُضيفه بسبب الظروف الأمنية التي تعيشها السودان. وطالبت مُدربة المُنتخب الوطني النسوي راضية فرتول في وقت سابق اجلاء الوفد الجزائري في أقرب وقت.

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وطمأن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، الأوساط الرياضية بخصوص بعثة المنتخب النسوي المتواجدة في السودان، لخوض مباراة الإياب من الدور الأول للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2022.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، على شبكة التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، بيانا طمأنت فيه الوسط الرياضي على بعثة المنتخب النسوي المتواجدة في السودان.

وأكد بيان “الفاف”، أن المنتخب، تقمن في ظروف جيدة، على الرغم من الأوضاع السياسية التي يشهدها البلد الشقيق.

وتشهد السودان إعلان حالة الطوارئ، بعد حل مجلس السيادة الإنتقالي والحكومة.

تحدثت مدربة المنتخب النسوي الوطني، راضية فرتول، عن تأجيل الكاف، مباراتهم أمام منتخب السودان، موضحة مدى تأثير ذلك على سيدات الخضر.

وصرحت فرتول، للموقع الرسمي للفاف: “قرار الكاف بتأجيل مباراة العودة أمام السودان كان متوقعا، بالنظر للوضع الأمني هنا في السودان”

وأضافت: “من الناحية النفسية هذا القرار لا يأثر على منتخبنا، لكن سيكون له تأثير من ناحية البرمجة، كونه لم يتم تحديد التاريخ الجديد لخوض هذه المباراة، كما من الممكن نقلها خارج السودان”.

وتابعت راضية فرتول: “تبقى لنا تاريخ واحد للفيفا نهاية شهر نوفمبر، قبل مواجهة منتخب جنوب افريقيا، وإذا تم برمجة مباراة السودان خلال هذا التاريخ، سيؤثر ذلك على برنامجنا التحضيري، كوننا برمجنا مباريات ودية تحضيرية في هذا التاريخ”.

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