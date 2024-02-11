إجلاء بحارين أجانب بسواحل تيبازة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، عن عملية إنقاذ وإجلاء صحي في البحر لبحارين أجانب بسواحل تيبازة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، تدخلت وحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية إثر تلقي المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ للمصلحة الوطنية لحرس السواحل لقيادة القوات البحرية لإشارة استغاثة، اليوم الأحد على الساعة 07سا 30د صباحا، من طرف سفينة جرف بحري المسماة « NOVADRAGAMAR » الحاملة للراية الإسبانية.

وأضاف البيان، أن الاستغاثة، مفادها تواجد السفينة في حالة خطر على بعد ميل بحري شمال مدينة فوكة بولاية تيبازة. والتي كان على متنها بحارين من جنسية برتغالية وآخر من جنسية دومينيكان.

وعلى الفور وبالتنسيق مع المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بالجزائر بالناحية العسكرية الأولى، تم تفعيل عملية إنقاذ وإجلاء لطاقم السفينة.

حيث تم إقحام حوامة البحث والإنقاذ AS-12 التابعة لسرب حوامات البحث والإنقاذ/ن ع 1. وكذا فرقة التدخل الساحلي ببوهارون التابعة للمجموعة الإقليمية لحرس السواحل شرشال.

وتمكنت هذه الوحدات من إنقاذ وإجلاء طاقم السفينة إلى المستشفى العمومي بزرالدة من أجل التكفل بهم صحيا.

وتؤكد هذه العملية على الحرص الدائم والجاهزية التامة لوحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية على التدخل والمساعدة في البحر لإنقاذ الأرواح البشرية في جميع الظروف.