إجلاء جثامين 20 جزائريا من فرنسا اليوم

سيتم اليوم، إجلاء جثامين 20 جزائريا من فرنسا، عن طريق رحلتين لطائرة الشحن، التابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

وستحط الطائرة الأولى بالجزائر، قادمة من مطار باريس، إلى مطار هواري بومدين بالجزائر، وهي تحمل 8 جثامين.

أما الطائرة الثانية، فهي قادمة من مطار ليون الفرنسي، إلى مطار هواري بومدين، وبها 12 جثمان.

هذا ومنذ 19 مارس الى غاية اليوم تم نقل 575 جثمان للرعايا الجزائرين، المقيمين بأرض المهجر.

للاشارة فإن أسباب وفاة الرعايا الذين تم نقلهم إلى الجزائر من فرنسا، هي أسباب طبيعية لاعلاقة لها مع فيروس كورونا.

اما المغتربين المتوفين بأرض المهجر بسبب فيروس كورونا، يتم دفنهم بمكان وفاتهم.