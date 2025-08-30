إجلاء جوي لطفلين إثر إصابتهما بحروق بالغة في ورقلة

تدخلت مروحية تابعة للوحدة الجوية للحماية المدنية لإجلاء طفلين، يبلغان من العمر سنتين و14 سنة، إثر إصابتهما بحروق بالغة نتيجة انفجار غاز في حي 140 مسكن ببلدية سيدي خويلد في ولاية ورقلة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم نقل الضحيتين بشكل عاجل إلى مستشفى الحروق في ولاية وهران. على متن المروحية المجهزة بجميع المعدات الطبية اللازمة.

وقد جرت هذه العملية تحت إشراف مباشر من الطاقم الطبي التابع للحماية المدنية.