إجلاء جوي لمريض من باتنة إلى مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة

تدخلت مروحية الوحدة الجوية للحماية المدنية، اليوم السبت، من أجل نقل رجل يعاني من حروق بليغة، من ولاية باتنة، نحو مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فإن الضحية يبلغ من العمر 52 سنة، ويعاني من حروق بليغة، إثر انفجار داخل منزل بتاريخ 28 افريل 2026.

وتمت عملية النقل تحت إشراف الطاقم الطبي المرافق، إلى غاية وصوله الآمن إلى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة.

هذا وتندرج هذه العملية، ضمن مهام الإسعاف الجوي لضمان سرعة التكفل بالحالات الاستعجالية.