إجلاء جوي لمريض من غرداية إلى العاصمة

تدخلت الوحدة الجوية للحماية المدنية، صبيحة اليوم، من أجل إجلاء ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 48 سنة، من ولاية غرداية نحو ولاية الجزائر.

وحسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية، يعاني المريض، من إصابات جرّاء سقوط.

وتمت عملية الإجلاء من ولاية غرداية نحو ولاية الجزائر، أين ستقوم المروحية بالهبوط بمهبط الطائرات التابع لمسجد الجزائر.

ليتم بعدها تحويل الضحية إلى مستشفى باب الواد، وتمت العملية تحت إشراف طاقم طبي.