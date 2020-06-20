إجلاء حوالي 13 ألف مصري عبر 93 رحلة على مدار ساعات اليوم

يصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، حوالي 13 ألف مصري عبر 93 رحلة طيران، مع تخصيص 48 رحلة سفر استثنائية تغادر من مصر لعدة مناطق.

وتستقبل صالات الوصول في مطار القاهرة خلال ساعات اليوم، الرحلات القادمة من عدة دول، منها الكويت، السعودية، الإمارات وعمان وبعض الدول الأوروبية.

ويصل حوالي 13 ألف مصري عالق في دول مختلفة إلى مصر اليوم، أين سيتم فحصهم ثم السماح بمغادرتهم لقضاء فترة العزل الصحي لمدة 14 يوما في منازلهم.

وقد وصل إلى حدّ الآن 1459 مصري كانوا عالقين في السعودية، الكويت، الإمارات، إثيوبيا والولايات المتحدة، فيما تتواصل عملية الإجلاء طيلة ساعات اليوم.

للإشارة، فقد قررت وزارة الطيران المدني المصرية استئناف الرحلات الجوية يوم 1 جويلية الداخل تحت إجراءات وقائية مشددة بعد قرابة 90 يوما من حالة التعليق.