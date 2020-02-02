إجلاء رعية صيني إلى مستشفى القطار بعد الإشتباه في إصابته بالكورونا

شهد، مستشفى الهادي فليسي القطار بالعاصمة، سهرة اليوم الأحد، حالة من الذعر والخوف لدى المرضى والزوار.

حيث تم إجلاء رعية صيني إلى مصلحة الإستعجالات بالمستشفى، يشتبه أن يكون مصابا بأعراض الكورونا الجديد.

وظهرت على الرعية أولى الأعراض الفيروس الصيني، المتمثل في حمى، ما خلق حالة توتر وفزع شديدين لدى قاصدى المشفى.

وحسبما أسرت مصادر النهار أون لاين، فإن المشتبه يخضع حاليًا للمراقبة الطبية المشددة ويوجد في العزل الطبي.

وقد خلق إجلاء المشتبه بإصابته بالكورونا حالة من الذعر داخل مصلحة الإستعجالات بمستشفى الهادي فليسي “القطار”.

أين فر العديد من المرضى وأقاربهم من الزوار بجلدهم، خوفا من عدوى إنتقال الفيروس القاتل.