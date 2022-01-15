إجلاء سفينة صيد جانحة بشاطئ في تيزي وزو

ساهمت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، في عملية اجلاء سفينة صيد جانحة بشاطئ في تيزي وزو.

وحسب بيان للوزارة، فقد وصل الوفد الوزاري الموفد من طرف وزير القطاع الى مكان جنوح السفينة، أين تم التعرف على وضعيتها الحالية والحديث مع مجهز السفينة.

كما تم الاتفاق على انجاز رصيف من الشاطئ الى غاية موقع جنوح السفينة. لتسهيل عملية التدخل لصيانة العطب الذي حل بها قبل جرها للعودة إلى عرض البحر.

هذا وقد تم تجنيد كل الامكانيات المادية والبشرية لهذه العملية بالتنسيق مع السلطات المحلية. وبحضور مديري الصيد البحري وتربية المائيات لكل من تيزي وزو وبومرداس.

وكذا مدير ورئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري، مصالح حراس السواحل، الحماية المدنية. وغواصين محترفين في مجال صيانة قوارب الصيد البحري.

كما تمت هذه العملية، تحت اشراف الغواص المعروف حميدة زوبير، وجمعية دلفين الناشطة بولاية بومرداس.

وقد شرعت الرافعات في انجاز الرصيف للوصول الى السفينة لتسهيل عملية ضخ المياه و اصلاح الاعطاب من طرف الغواصين. فيما سيتم في مرحلة ثانية استعمال سفن جياب في عملية سحب السفينة لتعود الى عرض البحر.

وعرفت العملية هبة تضامنية واسعة من طرف الصيادين وسكان المناطق المجاورة للشاطئ. الذين لبوا نداء الاستغاثة منذ الساعات الاولى لجنوح السفينة. مع تجنيد كل معدات الاشغال العمومية للمساهمة في عملية اصلاح عطب السفينة

كما ساهمت خبرة الوفد الموفد من طرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية في اقتراح الحلول التقنية الكفيلة بعودة السفينة للإبحار من جديد في عرض البحر.

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