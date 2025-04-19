إجلاء صحي في البحر لـ3 بحارين من جنسية بريطانية شمال رأس ماتيفو _ الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الوطني اليوم في بيان لها عن عملية إجلاء صحي لثلاثة بحارة من جنسية بريطانية شمال رأس ماتيفو-الجزائر .

وحسب ماجاء في وزارة الدفاع الوطني، فإن العملية جاءت بعدما تدخلت وحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية بالناحية العسكرية الأولى يوم يوم أمس إثر طلب إجلاء صحي لـ 03 مستارين من جنسية بريطانية في حالة صحية حرجة على متن السفينة “SPIRIT OF DISCOVRY” الحاملة لراية بريطانيا قادمة من مضيق جبل طارق باتجاه مالطا على بعد 16 ميلا بحبريا شمال رأس ماتيفو _ الجزائر

وأضاف البيان أنه تم تفعيل عملية إنقاذ وإجلاء المسافرين بإقحام حوامة البحث والإنقاذ “26- MS” وزورق الإنقاذ ” 240″ حيث تم إجلاء المسافرين إلى المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا من أجل تلقي العلاج اللازم.

وتأتي هذه العملية لتؤكد الحرص الدائم والجاهزية التامة لوحدات حرص السواحل لقيادة القوات البحرية على التدخل والمساعدة في البحر لإنقاذ الأرواح البشرية في جميع الظروف.