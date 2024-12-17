إجلاء صحي لأحد طواقم سفينة قادمة من بلغاريا بدلس

تمكن حرس السواحل، من إجلاء أحد طواقم السفينة المسمـاة “WHITE WANDERER” الحاملة لراية هونغ كونغ القادمة من بلغاريا باتجاه جبل طارق على بعد 12 ميلا بحريا شمال غرب كاب جنات بدلس.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تلقى المركز الجهوي للحراسة والإنقاذ في البحر بالناحية العسكرية الأولى للمصلحة الوطنية لحرس السواحل لقيادة القوات البحرية إشارة “إغاثة” مفادها تواجد بحار من جنسية أجنبية (روسية) على متنها في حالة خطر.

وبعد تلقي الإشارة، تم تفعيل عملية إنقاذ وإجلاء البحار بإقحام حوامة البحث والإنقاذ “66-MS” التابعة للسرب 560 لحوامات البحث والإنقاذ بالناحية العسكرية الأولى. وتم إجلاء البحار إلى المستشفى العمومي بزرالدة من أجل تلقي العلاج اللازم.

وتؤكد العملية على الحرص الدائم والجاهزية التامة لوحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية على التدخل والمساعدة في البحر لإنقاذ الأرواح البشرية في جميع الظروف.