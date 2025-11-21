إجلاء صحي مستعجل لبحار فرنسي شمال عين البنيان

أعلنت وزارة الدفاع، عن إجراء عملية إجلاء صحي مستعجلة لبحار من جنسية فرنسية شمال عين البنيان بالعاصمة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تمت هذه العملية، إثر تلقي المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، صباح اليوم الجمعة، لنداء استغاثة من طرف بحار على متن سفينة شراعية مسماة “SY-FRILEUSE” حاملة للراية الفرنسية ومتواجدة على بعد 57 ميل بحري شمال عين البنيان بالعاصمة.

وأضاف البيان، أن السفينة قادمة من جزيرة سردينيا ومتجهة إلى مضيق جبل طارق.

ويتعلق الأمر بالبحار المدعو “نيكولا شاغبي” ” Nicolas charpy”من جنسية فرنسية يبلغ من العمر 60 سنة تعرض لأزمة صحية.

إثر ذلك وعلى الفور وبالتنسيق مع المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بالجزائر. قام المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بتفعيل عملية إنقاذ وإجلاء صحي في البحر. عبر إقحام حوامة البحث والإنقاذ AS-12 التابعة للفوج 560 لحوامات البحث والإنقاذ.

وتم إجلاء البحار الفرنسي على جناح السرعة الى مستشفى زرالدة من أجل تلقي العلاج اللازم، وهو الآن في حالة صحية مستقرة.

وتندرج هذه العملية في إطار المهام الإنسانية لوحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية التي تعكس الجهود المبذولة. ومدى حرصهم على التدخل لإنقاذ الأرواح البشرية في عرض البحر، في جميع الظروف.