إجلاء صحي مستعجل لبحار من جنسية تركية بالقرب من ميناء بجاية

أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن إجلاء صحي مستعجل لبحار من جنسية تركية عضو طاقم السفينة التجارية المسماة “DS-MANATEE”. والمتوقفة على بعد 05 ميل بحري شمال شرق رحب ميناء بجاية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن العملية تمت في إطار مهام وحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية المتعلقة بإنقاذ الأرواح البشرية في البحر. وإثر تلقي المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر اليوم 30 مارس 2025. على الساعة 10سا 40 صباحا لطلب إجلاء صحي مستعجل. من طرف مركز تنسيق عمليات الإنقاذ في البحر بأنقرة. متعلق ببحار من جنسية تركية وذلك بعد تعرضه لإصابة خطيرة على مستوى الرأس.