إجلاء عائلة الإعلامي الفلسطيني وسام أبو زيد إلى الجزائر

حلت مساء الجمعة بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، عائلة الاعلامي الفلسطيني وسام أبو زيد، مراسل التلفزيون العمومي الجزائري.

وتمت عملية إجلاء عائلة الإعلامي في اطار عمليات اجلاء العائلات الفلسطينية من الأراضي المحتلة. التي تتعرض لعدوان صهيوني وحشي منذ السابع من اكتوبر من العام الماضي.

جدير بالذكر، أن عملية اجلاء عائلة الاعلامي الفلسطيني وسام أبو زيد المتكونة من خمسة أفراد (الزوجة و أربعة أبناء). تمت بعد التنسيق المحكم بين سفارة الجزائر بالقاهرة (مصر). و مديرية الاتصال والاعلام والتنسيق لدى وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

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