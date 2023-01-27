إجلاء عائلة من منطقة جبلية نائية حاصرتهم الثلوج

تدخلت وحدات الحماية المدنية زيغود يوسف في قسنطينة، صبيحة اليوم الجمعة، لأجل إجلاء عائلة متواجدة بمنطقة جبلية نائية “سيدي ادريس”.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بقسنطينة، تقطن العائلة، في الحدود الفاصلة بين ولايتي قسنطينة وسكيكدة.

وعند وصول مصالح الحماية، تبين وجود 4 أشخاص من جنس أنثى، الأولى والثانية أعمارهم 36 و48 سنة في حالة عقيلة سليمة. والثالثة والرابعة تبلغان من العمر 65 و70 سنة، في حالة مرض عقلي.

حيث تم معاينتهن من طرف طبيب الحماية المدنية بحضور الدرك الوطني. وبعض ممثلي سلطات محلية ومواطنين بلدية بني حميدان ونقلهن إلى أقرب مستشفى.

وسخرت لهذه العملية، تعداد بشري تمثل في طبيب رائد، و3 ضباط و9 أعوان وسيارة اسعاف وسيارات اتصال.