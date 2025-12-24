إجلاء عائلة وانجرافات للتربة..هذه مخلفات التقلبات الجوية

أعلنت المديرية العامة، للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية حتى الساعة الواحدة بعد زوال.

وأشارت الحماية المدنية في بيان لها، إلى أن التقلبات الجوية خلفت في ولاية وهران وبالتحديد في بلدية طفراوي، تم امتصاص المياه المتراكمة من ساحة المدخل الرئيسي لمصنع. جراء ارتفاع منسوب واد طفراوي دون تسجيل خسائر.

أما ببلدية بوفاطيس، فقد تم امتصاص مياه الأمطار من داخل منزل بالقرب من الملعب البلدي. كما تمكنت من إجلاء عائلة متكونة من 5 أشخاص إلى مركز إيواء تابع للبلدية.

وفي بلدية وهران سجلت الحماية المدنية، انجراف جزئي للتربة بحي رأس العين.

أما بولايـة الشلف بالتحديد بلدية الشطية، تم امتصاص مياه الأمطار من داخل قبو متكون من طابقين تحت أرضي.

وفي ولاية غليزان ببلدية جديوية، سجلت تسرب مياه الأمطار داخل بعض المنازل بدوار الحلايمية.