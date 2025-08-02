إجلاء 10 عائلات جراء انهيار بناية قديمة بسكيكدة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، لإجلاء 10 عائلات، مساء الجمعة، جراء انهيار جزئي لبناية قديمة قيد الترميم تتكون من 4 طوابق، تقع بشارع ديدوش مراد وسط مدينة سكيكدة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، لم يتم تسجيل أية إصابات في هذا الحادث. حيث تدخلت فور وقوع الحادث لإجلاء 10 عائلات تقطن البناية تفاديا لما قد يهدد سلامتها. كما تم الغلق المؤقت لشارع ديدوش مراد موقع البناية.

وسخرت مصالح الحماية المدنية في تدخلها، 4 سيارات إسعاف وشاحنات إطفاء وإسعاف الطرقات ونقل العتاد.