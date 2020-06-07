إجلاء 12 جزائريا كانوا عالقين بتشاد وتحويلهم للحجر الصحي

تم إجلاء 12 جزائريا إلى مطار “تيسكا” بجانت في إيليزي، عبر رحلة جوية خاصة قادمة من مطار أنجامينا في تشاد.

وحسب ما علم يوم الأحد لدى مصالح المقاطعة الإدارية بجانت، لدى وكالة الأنباء، أخضع الرعايا للفحص والمراقبة الطبية، فور نزولهم من الطائرة كإجراء احترازي.

وتم تحويل الرعايا، إلى فندق خاص سيقضون به فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما، ضمن التدابير الصحية المعمول بها للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وسخرت كافة الظروف اللازمة لضمان العناية والرعاية الصحية على مستوى هذا المرفق الفندقي، الذي خصص مكانا للعزل والحجر الصحي.