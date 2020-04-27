إجلاء 160 مواطنا تونسيا من بينهم 4 جزائريات وأبنائهن

أشرف سفير تونس بالجزائر، شفيق حجي، اليوم الإثنين، بمطار هواري بومدين على عملية اجلاء ما يناهز 160مواطنا تونسيا، من بينهم 4 جزائريات رفقة ابنائهن من المقيمين في تونس.

وحسب مصادر “النهار”، فقد تمت عملية الإجلاء على متن طائرة الخطوط الجوية التونسية.

ومن بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم على متن هذه الرحلة، جزائري في وضعية صحية حرجة بهدف تمكينه من مواصلة علاجه بتونس.

للإشارة، عملية الإجلاء هي الأولى جويا والرابعة على مستوى عمليات الإجلاء عموما، حيث تم سابقا إجلاء 134 إمرأة جزائرية عبر المعبر الحدودي بوشبكة، قصد تمكينهن من الالتحاق بأزواجهن بتونس، أين خضعوا للحجر الصحي في فندق بمدينة توزر التونسية.