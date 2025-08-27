إجلاء 20 عائلة من منطقة الشريعة بالبليدة جراء الحرائق

أعلنت مصالح الحماية المدنية، أنه تم إجلاء 20 عائلة من منطقة الشريعة بولاية البليدة جراء الحرائق.

واندلع حريق مهول، صباح اليوم الأربعاء، في جبال الشريعة بولاية البليدة. عبر عدة مواقع، بسبب سرعة الرياح. ما أدى إلى إجلاء و إبعاد عدة عائلات قاطنة في جبال الشريعة بسبب الحريق. في حين، لا تزال عمليات اخماد النيران متواصلة إلى غاية اللحظة.

وتدعمت فرق التدخل بالرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية المدية، والوحدة الوطنية للتدريب و التدخل. والمفرزة الجهوية لمكافحة حرائق الغابات لولاية الشلف والبويرة.

كما تم تخصيص 6 طائرات اخماد AT802، وطائرتي إخماد BE200 التابعة للجيش.