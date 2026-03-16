إجلاء 22 شخصا إثر اندلاع حريق بمستودع للخشب في البليدة

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن إجلاء 04 عائلات تتكون من 22 فردا كإجراء وقائي، وهذا عقب الحريق المهول الذي نشب على مستوى مستودع لتخزين مادة الخشب بولاية البليدة.

حيث سخر لهذا التدخل شاحنة إطفاء و سلم ميكانيكي.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد تدخلت على الساعة 03سا15د، من أجل إخماد حريق شب بمستودع. لتخزين مادة الخشب بالمكان المسمى حي 17 ديسمبر ببلدية و دائرة أولاد يعيش.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور