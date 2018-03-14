إجلاء 23 ألف شخص من مدينة “فانو” الإيطالية بعد العثور على قنبلة ضخمة 

تم إجلاء حوالي 23 ألف شخص الليلة الماضية في بلدة فانو وسط إيطاليا بعد اكتشاف مادة متفجرة كبيرة بريطانية الصنع بالصدفة، تعود للحرب العالمية الثانية.

وتقع بلدة فانو على الساحل الشرقي الإيطالي في البحر الأدرياتيكي، على بعد أقل من 300 كلم شمال روما.

وتم العثور على القنبلة الثلاثاء، خلال أعمال هيدروليكية في واجهة البحر بالمدينة وهو ما دفع مجلس المدينة المحلية لإجلاء الجميع في دائرة نصف قطرها 1.8 كلم.

وذكر مجلس المدينة، الأربعاء، أنه تم إبطال مفعول القنبلة في عملية “خاصة وخطيرة للغاية”، من قبل خبراء من الجيش والبحرية، الذين رفعوها وألقوها في البحر”.

وأعلن عمدة البلدة، ماسيمو سيري، أن فانو خارج الخطر وآمنة بشكل كامل، فيما ألغى أوامر الإخلاء وسمح بإعادة افتتاح المتاجر المحلية والمكاتب العامة والمستشفى.

وعادت محطة القطارات المحلية والميناء والمطار أيضا للخدمة.

وذكرت قناة “سكاي تي جي 24” الإخبارية أن القنبلة “تي إن تي” التي يبلغ وزنها 225 كلغ

كان لديها فتيل تأخير زمني، انطلق بشكل عارض، وكان من الممكن أن ينفجر خلال 144 ساعة من اكتشافها.