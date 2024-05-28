إجلاء 3 مناصرين من ملعب محمد بن سعيد بمستغانم

صرح العقيد زيغد عبد الحميد، مدير الحماية المدنية لولاية مستغانم، في تصريح خص به النهار أونلاين. أنه تم إجلاء 3 مناصرين من ملعب محمد بن سعيد قبل المواجهة الحاسمة لترجي مستغانم أمام جمعية وهران.

وأشار مدير الحماية المدنية لولاية مستغانم أنه من بين المناصرين المصابين، مناصر في حالة خطيرة وفاقد للوعي.

وحسب مصالح الاستعجالات الطبية، فقد فارق المناصر الذي كان فاقدا للوعي حياته بعد وصوله الى المستشفى.

وشهدت مدرجات ملعب محمد بن سعيد بمستغانم، تواجد عشرات الآلاف من المناصرين. حيث تسبب التدافع بين الأنصار في المدرجات لسقوط العشرات من الأنصار من المدرجات.

ويتصدر الترجي جدول ترتيب بطولة القسم الثاني هواة وسط غرب، برصيد 69 نقطة. بعد مرور 29 جولة. وبفارق 5 نقاط عن الملاحق رائد القبة صاحب 64 نقطة.

وسيكون “الحواتة” أمام فرصة تحقيق صعود تاريخي للرابطة المحترفة، حيث سيكون التعادل في مواجهة “لازمو” كافيا لتحقيق ذلك قبل جولة من ختم الموسم.