إجلاء 486 رعية جزائري من المغرب وفرنسا

أجلت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الأربعاء 486 رعية جزائري كانوا عالقين في المغرب و أوروبا بسبب الجائحة كوفيد-19.

وقال الناطق باسم الخطوط الجوية الجزائرية، أمين الأندلسي للإذاعة الوطنية، أنه تم إجلاء 184 رعية جزائري عبر رحلة الجزائر العاصمة- الدار البيضاء (المغرب)- وهران على متن طائرة ايرباص A330.

وأوضح أندلسي، أنه تم إجلاء 302 رعية جزائري من مطار أورلي (فرنسا) على متن طائرة إيرباص A330 التي حطت في مطار هواري بومدين الدولي على الساعة السابعة مساء من يوم أمس الأربعاء.

وأضاف ذات المتحدث، أن طائرة متوجهة من الجزائر العاصمة نحو مطار أورلي أقلّت 205 رعية مقسم أو حامل لفيزا شنغن، مضيفا أن هناك رحلات إجلاء مرتقبة يومي الجمعة والسبت انطلاقا من مطار أورلي.