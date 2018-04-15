إجلاء 6 عائلات من البدو الرحل بعدما غمرت المياه والاوحال خيمهم في تيسمسيلت

قامت مصالح الحماية المدنية اليوم الاحد بإجلاء 70شخص من البدو الرحل بعدما غمرت المياه والأوحال خيمهم ببرج الأمير عبد القادر.

وحسب ذات الهيئة فقد تم إجلاء ست عائلات من البدو الرحل متكونة من 70 فردا تقطن بالقرب من مناطق ريفية.

وهذا على غرار”سيدي مصباح” و”الفرشة” و”غزلي” وذلك بعدما تضررت خيامهم جراء التساقط الغزير للأمطار.

وأضاف المصدر انه تم وضع 3 عائلات داخل خيم مؤقتة فيما تم تحويل ثلاث عائلات أخرى إلى مركز شباني بنفس البلدية

حيث تم التكفل بهم في الجانبين الصحي والنفسي فضلا على تمكينهم من المواد الغذائية والأغطية.

وللإشارة فإن مصالح الحماية المدنية سجلت مساء أمس السبت تسربات لمياه الأمطارعبر23 مسكنا بحي”الحاكم” الهش والتجمع السني”350 مسكن”بمدينة ثنية الحد.