إجلاء 7 أشخاص تعرضوا لتسمم بالغاز في سطيف

تدخلت، فجر اليوم الأحد، بالتحديد على الساعة 04 و17 دقيقة فرق الحماية المدنية لوحدة عين آرنات لإسعاف 7 أفراد من عائلة واحدة بمنزلهم قد يكونوا استنشقوا الغاز السام. في مركز بلدية مزلوق دائرة عين آرنات ولاية سطيف.

وكان الضحايا يعانون من صداع، دوار، غثياء مع التقيئ. حيث يتعلق الأمر بكل من الأب والأم 43 سنة و42سنة وأبنائهم تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و17 سنة. ومن المحتمل أن يكون سبب الحادث استنشاق الغاز المحترق المتسرب من مدفأة المنزل.

وتولت الحماية المدنية إسعافهم وإجلاءهم إلى إستعجالات المركز الإستشفائي الجامعي سطيف.

