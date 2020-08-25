إجلاء 890 جزائري ووضعهم في الحجر الصحي بفندقي مازافران وسيدي فرج

سيتم إجلاء 890 مواطن جزائري عالق في الخارج بدءًا من اليوم الثلاثاء وإلى غاية يوم الأحد المقبل 30 أوت الجاري.

وحسب مراسلة لولاية الجزائر تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منه، فسيتم وضع الجزائريين الذين سيتم إجلاؤهم من الخارج على مستوى فندق “مزفران” بزرالدة والمركّب السياحي H3 لسيدي فرج.

وقد تمت برمجة أول رحلتين، اليوم الثلاثاء، تخصّ الأولى إجلاء 30 جزائريا من العاصمة الصينية “بكين”، والثانية لإجلاء 140 جزائري من العاصمة الإيطالية “روما” والذين سيقضون فترة الحجر الصحي بفندق “مزفران” بزرالدة.

كما سيتم إجلاء يوم غد الأربعاء، 300 جزائري من العاصمة الفرنسية “باريس”، والذين سيقضون فترة الحجر الصحي في فندق “مزفران” بزرالدة.

فيما سيتم إجلاء، يوم 28 أوت الجاري، 140 جزائري من مدينة “ماتز” بفرنسا و 140 آخرين من مدينة “أليكانت” في إسبانيا ليقضوا فترة الحجر الصحي بفندق “مزفران”.

أما آخر رحلة مبرمجة فستكون يوم الأحد المقبل 30 أوت الجاري، وتخص إجلاء 140 جزائري من العاصمة الإيطالية روما، أين سيقضي القادمون فترة الحجر الصحي في المركب السياحي H3 بسيدي فرج.