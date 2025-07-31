إجهاض محاولة تهريب أزيد من 50 ألف دولار عبر مطار وهران

تمكنت مصالح شرطة الحدود الجوية بمطار أحمد بن بلة الدولي بوهران من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي معتبر من العملة الصعبة قُدر بـ 50 ألفا و800 دولار أمريكي كان أحد المسافرين يحاول نقله بطريقة غير قانونية إلى الخارج.

العملية النوعية جاءت إثر تفتيش دقيق لأمتعة أحد المسافرين المتوجهين إلى فرنسا، حيث تم ضبط المبلغ المالي مخبأ بإحكام داخل أمتعته المشحونة، ويتعلق الأمر بشخص مزدوج الجنسية مصرية وأمريكية كان يستعد لمغادرة التراب الوطني دون التصريح بالمبلغ المالي لدى المصالح المختصة في مخالفة صريحة للقوانين الجزائرية المتعلقة بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال.

وقد تم على إثر هذه العملية توقيف المعني واقتياده للتحقيق قبل تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، حيث وُجهت له تهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج طبقا للقوانين المعمول بها في الجزائر.