إحالة إمام مسجد كويتي للتحقيق بسبب محمد مرسي!

أوقفت لجنة الوظائف الدينية في وزارة الأوقاف الكويتية، إمام مسجد احترازيا، وأحالته إلى التحقيق، بعد تطرقه لأمور سياية، خلال خطبة الجمعة الماضي.

وحسبما نقلته صحيفة “القبس” الكويتية، عن مصادر مطلعة، اليوم الخميس، فإن اللجنة أفرغت أشرطة الخطبة وتحققت من محتواها الذي أظهر تعرض الخطيب لأمور سياسية مخالفة.

حيث أشار نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن خطبة الإمام، تضمنت دفاعا عن الرئيس المصري الراحل، “محمد مرسي”.

ولذلك، أصدرت الأوقاف الكويتية، تعميما يشدد على ضرورة ألا تتجاوز خطبة الجمعة 15 دقيقة في المساجد.

وذلك بالمساجد التي تتواجد داخل المناطق السكنية، التي يكثر فيها المصلون، ويضطر بعضهم للصلاة خارج المسجد.

كما يجب ألا تتجاوز الخطبة 10 دقائق، في المساجد التي تقع في المناطق الحدودية.

ولفت ذات التعميم، إلى ضرورة التقيد بهذه المدة لظروف الطقس في الصيف.