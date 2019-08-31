إحالة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين البالغين 75 عاما على التقاعد

أجبرت وزارة التعاليم العالي والبحث العلمي، كافة مديري الجامعات، على ضرورة إحصاء عدد الموظفين.

المنتمين لأسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين وأسلاك الأساتذة الباحثين.

الذين تجاوزوا سن الخامسة والسبعين كاملة، على أن يتم إحالتهم على التقاعد.

ووجهت وزارة التعاليم العالي، تعليمة صارمة لكافة المديرين بالجامعات، تحمل رقم 554/ اخ و/ 2019.

تحوز «النهار» على نسخة منها، أمس، تأمرهم بتطبيق فحوى التعليمة الخاصة .

بإحالة الموظفين المنتمين لأسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين وأسلاك الأساتذة الباحثين.

منهم الأساتذة والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين والمعيدين.

الذين بلغوا سن الخامسة والسبعين سنة كاملة، عند تاريخ 31 ديسمبر 2019.

وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1982.

من جهة أخرى، قال المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم، العالي عبد الحفيظ ميلاط، في اتصال مع «النهار»، أمس.

إن قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول إحالة الموظفين المنتمين لأسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين وأسلاك الأساتذة الباحثين.

الذين تجاوزوا سن الخامسة والسبعين، هو إجراء عادٍ، كون أن البرفيسور أو الأستاذ الذي تجاوز السن 70 سنة.

لا يمكنه أن يقوم بمهامه البيداغوجية، لأن هذا المنصب يحتاج إلى مجهود بدني وفكري.

كما أن أغلبية هذه الفئة لهم مناصب إدارية، مما قد يعرقل عملهم والأداء الوظيفي الخاص بهم.

وقال ميلاط، إن قطاع البحث العلمي لا يوجد به تقاعد، كون أن الأستاذ والباحث يمكنه أن ينتج فكريا.

وأنه يمكن أن يستفيد القطاع من هذه الأدمغة في مراكز ومخابر البحث العلمي أو الاعتماد عليهم كمستشارين.

هذا، وقد صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، سابقا لـ«النهار».

أن الوزارة أحصت أزيد من 1300 أستاذ جامعي تجاوزوا سن الخامسة والسبعين من العمر.

ستتم إحالته على التقاعد خلال هذه السنة، مما سيسمح بفتح مناصب شغل واستخلافهم بأساتذة جدد.

وأكد الوزير أن الجامعات بحاجة إلى توظيف، وفي حال استوفت الشروط فسيتم فتح مسابقة جديدة للتوظيف.

وكل جامعة واختصاصها وعدد المناصب،علما أن العديد من الجامعات عبر الوطن تشهد عجزا في الأساتذة يصل إلى 40 ألف أستاذ.

كما أن عدد الأساتذة الموجودين حاليا يقدر بـ 60 ألف أستاذ يؤطرون مليون و700 ألف طالب.

كما أن أكثر من 80 ٪ من الأساتذة العاملين موظفون عن طريق التعاقد.

وقد قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجراء مسابقة لتوظيف ألف أستاذ بالجامعات خلال شهر سبتمبر القادم.

وحتى أكتوبرعن طريق المقابلة ووفق شبكة معدة من طرف الوظيف العمومي لتقييم المترشحين.

بمعنى أن الوظيف العمومي سيحدد الأساتذة الذين سيشرفون على إجراء المسابقة الشفوية لتوظيف ألف أستاذ مساعد صنف «ب».