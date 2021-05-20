إحالة المتهمين في قضية الإعتداء على المعلمات على وكيل الجمهورية ببرج باجي مختار

تم صبيحة اليوم الخميس، تقديم المتهمين إلى وكيل الجمهورية المشتبه تورطهم في الإعتداء على المعلمات ببرج باجي مختار.

وأفادت النقابة الجزائرية لعمال التربية، أمس، أن السكن الوظيفي لأستاذات المدرسة الجديدة ببرج باجي مختار تعرض للاعتداء من قبل مجموعة مجهولة باستعمال السلاح الأبيض.

وأوضحت النقابة في بيان لها، أن الأستاذات تعرضن على الساعة الثانية صباحا، لأبشع أنواع الترهيب.

وأشارت النقابة، إلى أن الأستاذات يرقدن في المستشفى، وهن في حالة نفسية كارثية.

وأضاف البيان، أن من بين النساء من تعرضن لإصابات متفاوتة الخطورة، إضافة إلى سرقة هواتفهن النقالة وحواسبهن ومبالغ مالية.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن التحقيق مع المتهمين قد كشف عن تفاصيل جديدة حول حادثة الاعتداء.