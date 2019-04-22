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إحالة رجل الأعمال يسعد ربراب إلى عميد قضاة التحقيق الغرفة الثالثة

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إحالة رجل الأعمال يسعد ربراب إلى عميد قضاة التحقيق الغرفة الثالثة
بقلم م . فيصل

تم تحويل يسعد ربراب إلى عميد قضاة التحقيق الغرفة الثالثة لاستكمال إجراءات التحقيق معه.

وقد أحيل اليوم الإثنين رجل الاعمال يسعد ربراب على قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة.


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