إحالة رجل الأعمال يسعد ربراب إلى عميد قضاة التحقيق الغرفة الثالثة

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أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الواد يفتح تحقيق في اسباب انهيار بناية بحي القصبة وتحديد المسؤوليات على إثروفاة 5أشخاص.
وللإشارة فقد إنهارت بناية من 5…
تعرضت مساء اليوم الإثنين اسقف عمارة بـ 3 شارع عمار قامة روتشار سابقا بالعاصمة إنهيار جزئي دون أن تخلف ضحايا.
وحسب معلوما تلـ النهار فإن العمارة…
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة المشرية من توقيف شخص كان يروج الأقراص المهلوسة في الوسط الحضري.
وحسب معلومات لـ النهار فإن العملية تمت…
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