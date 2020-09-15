إحالة رضوى الشربيني على التحقيق بعد تصريحاتها حول الحجاب

أحال المجلس الأعلى للإعلام في مصر، الإعلامية رضوى الشربيني، على التحقيق العاجل، بعد شكاوى تلقاها بشأن تصريحات لها.

وحسب صحيفة “المصري اليوم”، تم إحالة الشربيني على التحقيق، بسبب تصريحات لها في أحد حلقات برنامجها التلفزيوني، حول غير المحجبات.

هذا وأثارت تصريحات رضوى الشربيني، عن غير المحجبات جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووجهت الإعلامية المصرية، في إحدى حلقات برنامجها، نصيحة للسيدات بعدم خلع الحجاب قائلة: “إياك أن تقلعي الحجاب إنتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة”.

وأضافت الشربيني: “غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، وإنتي المحجبة أحسن عند ربنا”.

وإنتقد العديد من رواد مواقع التواصل، هذه التصريحات، معتبرين تفضيل المحجبة على غير المحجبة إحدى الطرق الممهدة للعنف ضد المرأة، بحسب وسائل إعلام مصرية.

بينما يرى آخرون أن الإعلامية، طالبت السيدات بالحفاظ على إحدى الفرائض المهمة في الشريعة الإسلامية وهي الحجاب.