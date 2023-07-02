إحالة رضوى الشربيني للتحقيق والسبب “خروف”!

أحيلت المذيعة المصرية رضوى الشربيني، للتحقيق بسبب منشور شاركته عبر صفحتها الشخصية على “فيسبوك”، تحدثت فيه عن الخروف.

وجاء في بيان لإدارة قنوات cbc، اليوم الأحد، إن منشور الإعلامية الشهيرة “تسبب في إساءة لاسم المؤسسة. رغم أنه لم يذع أو ينشر على إحدى منصات القناة”.

وأضاف البيان، أن إدارة قنوات cbc حولت المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق بسبب منشور على صفحتها بفايسبوك.

وأثارت رضوى الشربيني جدلًا بعد نشرها صورة لها وعلقت عليها بسؤال وجهته للفتيات. قالت فيه: “مش فاهمة ليه البنات ما بتحبش تاكل لحم الخروف. بس بتحب ترتبط بيه”.

وتسبب هذا الأمر باستياء الكثير من الجمهور واتهموها بالإساءة إلى الرجل ووصفه بالخروف. وسط تفاعل كبير من متابعاتها الفتيات. لتقوم بعدها رضوى الشربيني بحذف المنشور بسبب الهجوم الواسع.